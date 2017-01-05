臨會不審當沖降稅案 蘇嘉全:林全理解

立法院長蘇嘉全今天對當沖降稅修法案不列臨時會議案表示，曾跟行政院長林全講過，這些案子若其他黨團沒有意見就過，如有意見臨時會無法排入，林全當然理解，沒有打臉的問題。

蘇嘉全下午與媒體茶敘，對於立院今天朝野協商結論未將當沖降稅的證券交易稅條例增訂第二條之二草案與都市危險及老舊建築物加速重件獎勵條例草案列入臨時會特定事項，是打臉行政院、總統府的問題，蘇嘉全表示，案子過不了，沒有誰打臉誰的問題，法案協商有折衝、有進有退，所謂誰主張的案子沒過就是打臉誰，「不至於大家的心理都這麼想」。

他表示，先前曾與林全談過，「這些案子如果其他黨團沒有意見，我們就順利，如果有意見，恐怕無法在臨時會排入，因為沒有意義」。被問林全能否充分理解？他表示，林全當然理解，也會有人告知相關議事規則，當然希望議案趕快過，給人民強心劑，尤其當沖降稅與老舊房屋加速重建獎勵條例這兩個法案也很重要，但其他黨團不接受，就過不了。

他表示，符合議事規則最優先，不符合議事規則被挑戰絕對是主席，國家重大政策需要立法院配合，按立法程序辦理比較符合民主，案子沒排入，不管是行政院或總統雖然很急，希望老舊建築物加速重建獎勵條例草案、證券交易稅條例草案很快通過，但是立法院程序就是這樣，「我想她們也不會覺得是立院打臉」，政治人物高度這麼高，怎麼會按照議事規則就會是打臉。

對於立法院與總統府、行政院的溝通管道，蘇嘉全說，如果有必要，攸關法案要推動的政策，需要立院幫忙，總統府與行政院都會致電招呼，他舉例立法院上個會期休會當天，第一時間行政院長林全就致電感謝。

蘇嘉全說，府院基本上尊重立法院，府院都會致電說明法案或政策的重要性，希望有機會幫忙推動，因為他沒參加民進黨團會議，府院會禮貌告知，總統府的溝通管道，以總統府代秘書長劉建忻溝通比較多。

被問沒有參加總統召集決策協調會議是否會產生立法落差？蘇嘉全說，從今年度看來，立法院所通過的法案並沒有因為他未參加決策協調會議而減少，委員會通過的法案只要送到院會都處理掉，兩者間不會有扞格，且立法院組織法也做了修正，立法院正副院長不能兼黨職。

他表示，有時候與總統蔡英文見面，常說「我現在離中央黨部大概有三000公里」，總統有時間會找五院院長餐敘；被問最近一次與總統餐敘時間？他說，因總統要出訪而延期，都在總統府吃便當、簡餐。1060105

(中央社)