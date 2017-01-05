永和女子墜樓不治 警釐清身分

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警方在現場拉起封鎖線，釐清墜樓原因。（葉書宏攝）

警方釐清女子墜樓原因。（葉書宏攝）

年約30多歲女子今下午5時許，在新北市永和區自強街某大樓墜樓，警消獲報到場，女子頭部破裂、全身多處骨折，送醫急救後宣告不治，由於女子身上無證件，警方正逐戶清查釐清身分，詳細墜樓原因待進一步調查。

(中時)