發展屏北觀光，前鄉長、前議員搶當解說員

縣府林務局聯手發展屏北發展觀光，昨日舉辦山川琉璃吊橋及生態旅遊解說人員受證。（潘建志攝）

屏東山川琉璃吊橋前年底啟用後引發熱潮，至今仍陸續有遊客造訪。為了維持熱度，屏東縣政府和屏東林管處等單位合作，以橋為中心串聯起周邊部落，發展多條遊程，形成屏北旅遊廊道，在地居民做解說員帶遊客認識自己的部落，深入原住民文化。

縣長潘孟安昨日親自為解說接駁人員授證，共有24名山川琉璃吊橋解說人員及11名台24線生態旅遊解說人員獲證，其中不乏地方菁英人士，有退休老師、軍人，前鄉長、前縣議員，甚至現任代表，大家都想為部落盡心力。

潘孟安說，他來自恆春半島，10年前因屏科大森林系主任陳美惠長期蹲點推動生態旅遊，現在包括社頂、水蛙窟、滿州等都已成為熱門旅遊點，帶動地方農特產銷售及經濟。縣府希望將此模式帶到屏北，以吊橋為中心，逐步聯結到周邊部落，發展精緻旅遊。

陳美惠說，去年7月第一批解說人員成軍後，免費的定點吊橋解說已服務8萬人次，全程吊橋解說單月最多服務46團，另外禮納里部落巡迴專車也服務2500人次，未來將發展達來、德文、大武、阿禮4地生態旅遊。

她說，許多部落長期來都各自發展觀光，卻因單獨經營、規模過小難以為繼。現在希望以吊橋為中心串聯起來成立單一窗口，將資源集中運用，未來計畫成立合作社，朝向企業化經營管理，讓觀光和生態並存永續發展。

(中時)