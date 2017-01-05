澎湖菜園花海 農曆春節開放參觀

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澎湖菜園苗圃休憩園區近2公頃的花海，在澎湖林務公園管理所全力補、新植下，展現菊島冬天不一樣的花海風姿，農曆春節連假期間可好好的走出戶外踏青，欣賞美麗的花海美景。

澎湖林務公園管理所長許鍚棋表示，菜園苗圃的林木和花海，在去年接連遭受莫蘭蒂和梅姬2個颱風侵襲後重創，工作人員除了清除倒塌和斷枝的林木外，也全面的重新補植和整修園區步道，目前大致告一段落。

澎湖佔地近2公頃的菜園苗圃，林務所人員從去年底全面補植近2萬株矮牽牛花系列植物，目前正值開花季節，花季可延長到今年的清明節，7、8種花色迎風搖曳，美麗極了。

許鍚棋表示，菜園苗圃花海大致完成，目前也進入盛開，林務所並在花海中搭配有天人菊等各式圖樣，讓花海更加美麗，可望趕在春節連假期間，開放給返鄉過年的鄉親和遊客賞花。1060105

(中央社)