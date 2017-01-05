陳乃榮跨年求婚 被賴琳恩打槍兩次

27歲藝人賴琳恩今天宣布與大8歲的歌手陳乃榮結婚，晚間兩人現身伊林尾牙，談起求婚過程，陳乃榮跨年時在家求婚，從站著、單膝跪到雙膝跪，第3次求婚賴琳恩才答應。

賴琳恩是模特兒出身，與陳乃榮拍戲「幸福蒲公英」結緣，交往5年多。兩人中午各自在社群網站臉書（facebook）宣布婚訊，貼出甜蜜合照，賴琳恩左手無名指戴婚戒。

晚間伊林在台北晶華酒店舉辦尾牙，賴琳恩帶陳乃榮出席，手牽手甜蜜亮相，兩人還嘴對嘴親吻3次，賴琳恩穿深V高衩禮服大秀性感，陳乃榮笑說，「非常火辣，我都流汗了」。

陳乃榮求婚3次賴琳恩才答應，拿婚戒從站著、單膝跪到雙膝跪，陳乃榮表示，沒辦法已被打槍兩次，一定要雙膝跪了；賴琳恩說，陳乃榮是正坐跪姿，笑稱看起來像是要切腹。

第3次求婚時，陳乃榮說了一段話，結果因太冗長，賴琳恩不太記得內容，陳乃榮坦言當時太緊張，又是臨時想，他也不記得。求婚那段話是否比寫歌難？他嘴甜說「歌可寫100首，老婆就1個」。

賴琳恩形容兩人是「細水長流」型，陳乃榮笑認心靈契合，有很多共同興趣，可一起寫歌、唱歌、打電動等，賴琳恩稱讚老公很單純、乖，陳乃榮說，賴琳恩很重感情，一定會是賢妻良母，廚藝也非常好，能把賴琳恩娶回家是他的福氣。1060105

(中央社)