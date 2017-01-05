美下任日大使知名度低 外交手腕受關注

共同社報導，美國總統當選人川普計劃起用與其關係較近的海格提（William Hagerty）擔任駐日本大使，可以說是重視日美同盟的表現。

然而海格提知名度較低，且外交手腕不得而知，也可能追求川普提出的「美國第一」，在貿易及沖繩基地等問題上成為棘手的談判對象。

海格提在就職於大型諮詢公司期間曾在日本停留3年，被認為是知日派，但也有美國的日本研究者稱從沒聽說過這個人。

川普在選舉中多次批評引發貿易赤字的日本，並宣佈將退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。此前還有傳聞稱海格提將被任命為貿易代表署（USTR）代表，被認為擅長談判，這引發了日方對其貿易談判態度的警惕。

在安保方面，歐巴馬執政時自衛隊和美軍的合作加速，日美同盟「前所未有地得到加強」（歐巴馬語）。但是美軍基地集中的沖繩方面反對根深蒂固，減輕基地負擔繼續成為日美間懸而未決的問題。海格提的應對將受到關注。1060105

(中央社)