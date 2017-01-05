兩岸處在冰河期？邱垂正：媒體片面解讀
陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，媒體報導兩岸處在「冰河時期」是片面解讀，展望新的一年，政府將致力維護兩岸既有機制，並透過多元對話溝通管道管控風險、累積互信。
有媒體報導，兩岸進入冰河期，但行政院大陸委員會主任委員張小月與陸委會官員還是很努力「找事做」、「刷存在感」。
陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上面對媒體詢問時強調，兩岸之間無小事，應防微杜漸，做好風險管理，保障民眾權益，避免兩岸誤解和誤判是當務之急。
他指出，媒體報導兩岸處在冰河時期是片面解讀，「至少不能用於我方」，展望新的一年，政府將致力維護兩岸既有機制，並透過多元對話溝通管道管控風險、累積互信。
邱垂正說明，尤其涉及台灣民眾權益福祉，包括地方與民間交流、兩岸共同打擊犯罪、大陸配偶與陸生議題，以及台灣國際空間的發展，政府均積極致力維護國家尊嚴，並設法與陸方溝通，爭取應有權益、維護兩岸民眾福祉。
他表示，當前中國大陸以政治因素對兩岸互動採取限制性做法，但政府仍持續釋出善意，透過各種管道呼籲陸方正視兩岸現實，務實處理相關議題。相信政府的努力與善意，將涓滴成流，逐步累積成兩岸正向能量，使兩岸良性互動終有水到渠成的一天。
邱垂正說，陸委會將推動兩岸協議監督條例立法，推動陸生納保等，呼籲大陸履行已簽署協議，並繼續落實承諾、促進兩岸人民正常往來、強化兩岸交流與深化合作，共同致力建構良性和諧的兩岸關係。1060105
(中央社)
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