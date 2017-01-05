消防危險加給加成暫緩 綠委：應續發

民主進步黨籍立法委員莊瑞雄今天表示，「消防人員危險職務加給加成」傳出因試辦到期將暫緩，但因台中、雙北、桃園等成效良好，他建議應繼續發給，並且溯自106年1月1日生效。

莊瑞雄表示，「消防人員危險職務加給加成」試辦到期，傳出將全面暫緩，由於參與試辦的台中、台北、新北、桃園等4個消防機關成效良好，他建議行政院應繼續發給，且溯自民國106年1月1日生效，並報行政院核定。

莊瑞雄說，有鑑於全國消防工作繁重且危險，這項政策不應只限於六都，應以地域之不同，設立不同危險加給方式給全國消防人員。

他說，中央原先提供加給主因是，以六都地域來說，有山、海、屯不同區域特性，也有工業區、市區大樓林立，消防工作難度與繁重度都超過其他縣市，消防人員的高困難度、高工作量，與其他縣市形成同酬不同工情形，提供危險職務加給加成，是對消防人員的認同。

莊瑞雄指出，試辦期消防同仁平均每月可領到約新台幣6000元，對於到外地工作的同仁而言有一定的補償作用，可減輕交通、租屋負擔；經過兩年試辦期，消防署彙整其他試辦直轄市意見，建議行政院繼續發給，並溯自106年1月1日生效，但在行政院核定前，依規暫時無法執行。1060105

(中央社)