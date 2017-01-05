通譯報酬不均 藍委研議納法規管理
國民黨立委林麗蟬今針對台灣通譯人力不足、報酬不均表示，將研議把通譯納入法規，使通譯人員及預算有法源依據。司法院司法行政廳法官柯雅惠說，已開會檢討，朝提高方向努力。
過去在民間長期擔任司法通譯的林麗蟬，今天在立法院召開「精進我國通譯服務制度」公聽會。邀請產官學人士就通譯問題進行討論，期能給予公部門適切之建議，以保障通譯人員以及外籍人士在台相關權益。
印尼籍通譯張慧芳指出，她曾接過一個法院的案子，極其複雜，事前準備與現場的挑戰難度極高，也僅能按照規定領新台幣4000元報酬；泰國籍通譯張仁生表示，目前部分部會訂有通譯報酬支付標準，但是執行面上，常未如實支給，質疑通譯變成「半買半相送」。
台灣司法通譯協會創辦人陳允萍建議，應擴充司法通譯的定義，從偵查初階段就須要有專業司法通譯協助，而非僅有法院階段，且應有完整的管理模式；南洋台灣姊妹會執行秘書謝世軒表示，通譯具有「準公共服務」的性質，就應有完整配備，通譯專法是可考慮研議的方向。
政大法律系副教授廖元豪建議，行政部門應把通譯視為專業，他翻遍了相關法規，都沒有看到通譯相關規定，行政部門應將通譯納入法規以及命令，讓通譯的預算有法源依據，方便政府單位執行。
警政署國際組組長曹晴輝表示，針對未能如實支領報酬部分，將考慮設立檢舉信箱，在刑案部分也會研議建立特約通譯制度。
柯雅惠說，囿於政府會計，過去不能任意調高報酬，但已開會檢討，希望能朝把天花板提高的方向努力。
林麗蟬指出，將研議將通譯納入法規，使通譯人員及預算有法源依據，並要求各部會要提升內部人員之訓練，尊重通譯人員的辛勞。各部會也允諾將會議上收集到之意見帶回研議，並於兩個月內具體回覆。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。