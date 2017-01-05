「燭光集會不代表民意」朴槿惠要求駁回彈劾

南韓總統朴槿惠。(本報系資料照)

南韓今舉行彈劾總統朴槿惠第2次庭審辯論，朴槿惠仍未出席，然其代理律師徐錫九主張，民眾舉辦的燭光集會不能代表民意，國會不能將此作為彈劾的理由。

據南韓《亞洲經濟》報導，朴槿惠於答辯書中稱，「僅以政權之除率低和百萬人規模的燭光集會，就斷定國民希望彈劾朴槿惠的意願十分強烈，並以此作為彈劾理由，這行為本身違反了憲法。」。

她強調，「燭光集會中，3名警察受傷，50輛警車被破壞，民眾總崛起鬥爭本部（燭光集會主辦方）實際上是在對國家宣戰，這怎能看做是民意？」。

徐錫九並表達了對媒體的不滿，針對國會先前所遞交30多條新聞作為彈劾審判的證據的舉動，他表示「北韓《勞動新聞》稱南朝鮮（南韓）的媒體是時代的先驅，（對崔順實干政事件的報導）是正義行為，作為連續12年被聯合國認為存在鎮壓人權行為的北韓媒體，得到它們的讚揚，並以此作為彈劾理由，這本身就是嚴重的違反憲法行為。」。

朴槿惠的另名辯護律師李中煥則表示，彈劾案無確鑿證據，缺乏充分理由和法律依據，並全盤否認關於朴槿惠涉嫌受賄的指控，要求法院駁回彈劾案。

李中煥主張，三星物產和第一毛織合併案於去年7月17日獲得通過，而朴槿惠與李在鎔見面時間為7月25日，當時合併案早已通過。「朴槿惠沒下達任何與三星合併案有關的指示，青瓦台前政策調整首席祕書安鐘範的工作手冊中也未出現相關的指示事項。」安鐘範和李在鎔於檢方調查時，已表明朴並未下達相關指示或要求，彈劾案中的受賄指控不屬實。

對於朴槿惠介入Mir財團和K體育財團成立和籌捐，與崔順實等人存在共謀嫌疑的指控，李中煥稱這不符合事實，朴槿惠在競選總統時便相當關注文化、體育事業，她對崔順實控制這2大財團並不知情。

(中時電子報)