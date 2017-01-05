街舞小子DRZ獲世界大賽總冠軍 涂醒哲表揚
嘉義市街舞小子DRZ團體過關斬將，勇奪去年首次在台灣舉辦的世界街舞五大賽之一的R16大賽總冠軍，將大獎留在台灣，市長涂醒哲今日表揚DRZ用舞藝圓夢，更讓世界看見台灣、看見嘉義。
DRZ（築夢者Dream Runner Z）創立於2010年，在嘉義市中正公園跳出築夢的第一步，有12位團員，征戰國內外大小舞役，戰果輝煌，其中，田晉瑜（Harrien）及田家瑜（Eric-T）兄弟、羅國銓（Chvan）、盧雋（Four）等4人從國內50餘隊精銳中，取得R16世界大賽唯一的台灣代表權，去年12月R16世界大賽首度移師台灣舉辦，從7國8支勁旅奪下總冠軍。
涂醒哲表示，街舞是現代青年國際文化交流的肢體語言之一，在各國各城市都有街舞文化，R16賽事將R所代表的Respect（尊重）深植到街舞青年的態度裡，DRZ的努力過程，實踐了KANO永不放棄的精神，成果豐碩，讓世界看見台灣、看見嘉義。
(中時)
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