街舞小子DRZ獲世界大賽總冠軍，涂醒哲表揚

嘉義市長涂醒哲表揚DRZ街舞團體。（廖素慧攝）

DRZ團長田晉瑜（左）教嘉義市長涂醒哲跳街舞。（廖素慧攝）

嘉義市街舞小子DRZ團體過關斬將，勇奪去年首次在台灣舉辦的世界街舞五大賽之一的R16大賽總冠軍，將大獎留在台灣，市長涂醒哲今日表揚DRZ用舞藝圓夢，更讓世界看見台灣、看見嘉義。

DRZ（築夢者Dream Runner Z）創立於2010年，在嘉義市中正公園跳出築夢的第一步，有12位團員，征戰國內外大小舞役，戰果輝煌，其中，田晉瑜（Harrien）及田家瑜（Eric-T）兄弟、羅國銓（Chvan）、盧雋（Four）等4人從國內50餘隊精銳中，取得R16世界大賽唯一的台灣代表權，去年12月R16世界大賽首度移師台灣舉辦，從7國8支勁旅奪下總冠軍。

涂醒哲表示，街舞是現代青年國際文化交流的肢體語言之一，在各國各城市都有街舞文化，R16賽事將R所代表的Respect（尊重）深植到街舞青年的態度裡，DRZ的努力過程，實踐了KANO永不放棄的精神，成果豐碩，讓世界看見台灣、看見嘉義。

(中時)