通膨回溫 歐洲央行將縮減QE

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華爾街日報報導，歐元區上個月通膨率意外急升至逾1％，創3年多來新高，部份跡象並顯示今年將進一步加溫，經濟學家認為歐洲央行(ECB)因應此一趨勢將縮減量化寬鬆(QE)，甚至提前升息。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師貝爾(Mike Bell)表示：「如果通膨率朝ECB設定的目標進一步靠近，而且還加快上揚的話，市場對於ECB縮減QE的預期必然跟著升溫，那債市殖利率勢必也會看漲。」

(工商)