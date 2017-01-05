樹德家商服裝科協同教學禮服成果展登場
樹德家商服裝科歡慶新年的來到，舉辦了一場歡樂party。服裝科透過競爭型計畫之「協同教學」，邀請禮服界頗具知名度的揚明國際公司蕭淑娟總設計師，蒞臨指導三年級同學「禮服設計製作」課程，從打版到馬甲罩杯、蕾絲跳花的車縫，精湛的手藝呈現在每位同學身上所穿著的美麗嫁裳，件件都是量身打造、精心製作、風格獨特的作品。
服裝科歷年來在校長陳茂霖的全力支援下，給予學生最周全的設備，專業教室不限時間開放給所有學生使用，更在每年的全國家事技藝競賽中，支持選手練習的所有材料費。
專業老師更是犧牲假日陪著選手努力以赴，志在必得，因此每年的競賽皆獲得優異的績效：104學年全國家事技藝競賽手工藝組獲得第三、五名金手獎，團體第三名，服裝製作組第九名、服裝設計組第十名；105學年度服裝製作組第三名金手獎、團體第三名，手工藝組第十一名。
三年來透過協同教學的理念與計畫，外聘業界專家蒞校授課，教授學生最期待、最具挑戰性的禮服製作課程，短短三個月成效斐然，每位同學都卯盡全力，量身打造屬於自己最獨特風格的禮服，在樹德家商校園內展現成果，開辦一場令人驚豔、色彩繽紛的禮服歡樂Party。
(中時)
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