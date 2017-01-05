不滿時常來討錢 男子翻臉持刀劃傷前妻

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警方現場查扣水果刀。（葉書宏翻攝）

45歲謝姓男子不滿39歲張姓前妻每月領贍養費後，又常常來討錢，今下午1時許，持水果刀劃傷張女左大腿，傷口寬約8公分、深4公分，警方獲報到場，謝男深感後悔、呆站在原地，將他帶回派出所釐清事發原因，訊後依傷害罪法辦。

警方調查，謝姓夫婦離婚4年餘，離婚後由張姓前妻帶小孩，謝男每月支付萬元贍養費，前妻仍時常跑到謝男位於永和的住處討錢，謝男不滿前妻行徑，今下午發生爭執，謝男一怒之下持水果刀理論，不慎劃傷張女左大腿。

張女傷口寬約8公分、深4公分，由於她堅持提告，警訊後依傷害罪將謝男法辦。

(中時)