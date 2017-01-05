高鐵下個10年 學者：用大數據開發商機
台灣高鐵今天慶祝通車10週年。雖然高鐵已透過財改解決財務困境，學者認為台灣高鐵股票去年上市，今後須有更多獲利責任，建議透過大數據，開發商機，創附業營收。
中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生說，高鐵已服務4億人次的旅客，卻對廣大顧客群的口袋「所知有限」，配合財改而放棄了站區開發權，經營團隊似乎只能專注運輸本業，成為全球極少數附屬事業占比趨近於零的軌道公司。
林祥生認為，台灣高鐵股票去年10月上市，必須有更多獲利責任，應加強車站到車廂的多元發展，突破票價受管制下的營收瓶頸。
林祥生說，台灣高鐵應該很容易善用各種訂票通路，蒐集旅客交通需求的大數據，通過顧客關係管理擷取商業智慧，從旅運資料推估其消費偏好，提前掌握消費者的足跡，進而結合觀光、金融、電信、零售、電子商務等關聯性產業，為高鐵公司貢獻各種服務創新下的附業營收。
林祥生以亞馬遜與阿里巴巴都開發顧客體驗的實體商店，掌握線上線下虛實結合的商業趨勢為例，指出高鐵坐擁每天15萬人次以上的高消費客群，各車站空間卻多數用於排隊購票與候車，現有餐飲零售也仍停留在傳統的經營型態，在百貨業者強調坪效管理看來，簡直是「暴殄天物」。1060105
(中央社)
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