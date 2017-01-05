員警友人酒測超標 醉上國道發生追撞
國道中山高北上彰化路段昨天凌晨發生車輛追撞意外，開車的鄭姓男子以及乘客黃姓員警酒測值都超標，國道警方正在調查中。
警方指出，這起車禍發生在4日凌晨，鄭姓男子和黃姓員警的轎車行經國道中山高北上193公里處時，突然追撞前方陳姓男子駕駛的小轎車，導致小轎車在路肩側翻。
警消獲報前往救援，發現黃姓員警已被拋出車外，傷勢嚴重，而鄭姓男子則在車內，而鄭姓男子以及黃姓員警2人酒測值都超標，鄭姓男子雖自稱是駕駛，不過國道警方仍在調查中。
而黃姓員警所屬的鹿港警分局則指出，員警是在下班之後與朋友聚餐，雖無法確定是駕駛，不過黃員身為執法人員卻沒有勸阻友人酒駕，社會觀感不佳，未來會加強教育，提醒員警注意。1060105
(中央社)
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