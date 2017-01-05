因4元停車費打傷收費員 陸女駕駛被拘

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大陸山東省威海王姓女子因為4元停車費，與停車場收費員發生爭執，將收費員打傷。警方到場後，王姓女子拒不配合警方工作，並辱駡警察。

央廣網報導，事件發生於2016年12月17日傍晚，威海市公安局環翠分局北溝街派出所獲報，指市區環球廣場南門停車場有人打架。

警方調查，該商場停車場黨姓女收費員說，王姓女子拒付4元停車費，還打傷她。在警方向王女盤查時，王女拒不交代其身分資訊，並否認打人。警方後來依法口頭傳喚王女到北溝街派出所接受詢問，王女非但拒絕，還辱罵警員。

事發後，該分局負責人責成治安大隊調查處理，經多方取證調查：目前，王女因毆打他人、阻礙執行職務被合併執行行政拘留15天，並處罰款500元人民幣。

(旺報)