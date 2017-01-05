富邦悍將首年門票多少？ 球團還在規劃中

我要評比

富邦悍將對於今年主場門票，目前還在評估規劃中。(中時資料照 周鎮宇攝)

目前一例一休正式上路，中職門票是否也因此上漲，去年接手義大犀牛的富邦悍將，球團總監陳俊池表示，球團目前還在規劃評估中，至於一例一休是否影響，不方便多做回應。

一例一休實施後，幾乎所有行業人人喊漲，外傳中職恐也漲價，去年義大犀牛球票，假日主場最貴為400元，今年富邦接手首年球季，陳俊池指出，因為球團已經有所不同，所以拿來比較有點不公平，加上今年球季球團採巡迴主場方式，目前針對門票還在評估中，還未做出決定。

至於其他三隊，目前中信兄弟與Lamigo桃猿也還在評估當中，需做內部討論，統一獅則表示維持與去年相同票價。

(中時電子報)