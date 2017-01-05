日本宣佈美軍6日重啟魚鷹空中加油訓練

共同社報導，日本防衛省今天宣佈，隸屬於沖繩縣美軍普天間機場（宜野灣市）的新型運輸機「魚鷹」將從6日起重啟空中加油訓練。

去年12月13日的迫降事故係加油訓練中的故障造成，當月19日恢復飛行後仍然停止加油訓練。

官房長官菅義偉在記者會上表示「參考防衛省及自衛隊的專業見解的結果，認為已廣泛採取了可有效防止事故的對策」。正在歐洲訪問的防衛相稻田朋美也發表了同樣的談話。

美軍對原因的調查仍在繼續，日本政府在事故發生不到1個月時就允許重啟，對此沖繩縣副知事安慶田光男表示強烈不滿稱「是否曾考慮縣民的感情，希望日本政府不要聽憑美軍擺佈，而是體會縣民的心情」。

重啟魚鷹空中加油訓練也可能因氣象狀況等延遲至7日以後。

上述事故發生在沖繩本島海域空中，在夜間進行的訓練期間，「魚鷹」的螺旋槳碰觸到輸油管造成損壞，飛行變得不穩定，迫降在沖繩縣名護市的淺灘，機體嚴重損壞。

據防衛省稱，美方解釋稱飛行員溝通等人為因素及氣流等環境因素、夜間空中加油的複雜性，可能是這些因素的疊加導致了輸油管和螺旋槳接觸。「魚鷹」和加油機的距離是否合適等具體情況將通過最終調查確認。

美方認為，直至迫降前螺旋槳以外沒有損傷，是迫降時的衝擊造成了機體的嚴重損壞。

美軍認為機體沒有問題並在事故發生6天後恢復「魚鷹」飛行。有關空中加油訓練，在完成飛行員教育及再現當時氣象條件的地面模擬等之後，認為重啟準備已經完成。1060105

(中央社)