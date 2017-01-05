法國著名指揮家普瑞特辭世 享壽92

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法國媒體報導，指揮家普瑞特（Georges Pretre）在法國南部自己家中過世，享壽92歲。他指揮過全世界許多一流樂團，且是知名女高音卡拉絲在巴黎歌劇院的第一個指揮。

美聯社報導，普瑞特指揮過從維也納交響樂團到米蘭史卡拉歌劇院（La Scala）及紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）等世界知名交響樂團。他昨天辭世。

普瑞特最後一次指揮是去年10月在維也納黃金音樂廳（Musikverein），他詮釋拉威爾的波麗露贏得全場觀眾起立致敬。維也納交響樂團（Vienna Symphony）上傳影片，顯示普瑞特笑得開懷、向觀眾送飛吻。

普瑞特1924年8月24日出生於法國，就讀巴黎國立高等音樂院，他是女高音卡拉絲（Maria Callas）在巴黎歌劇院的第一個指揮。

法國文化部長讚譽普瑞特是「卓越大使」，他「引領樂師演奏的藝術」令人感佩。（譯者：中央社羅苑韶）1060105

(中央社)