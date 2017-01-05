憲兵濫搜民宅 監院：大砲打小鳥

台北憲兵隊闖入魏姓民宅搜索白色恐怖時期文獻一案，前政治作戰局保防處長趙代川遭監察院彈劾。監委形容，整件事像「大砲打小鳥」，不符比例原則，且傷害人權。

監察院下午召開彈劾記者會，監委依違反公務員服務法提案彈劾趙代川，最後以8票對5票通過彈劾，全案送公務員懲戒委員會。

監委高鳳仙指出，趙代川被約詢時承認是他個人指示才造成民眾權利受損，趙代川在得知魏姓民眾有這份文件時，未事先釐清是否還是機密，也未按照內部會議決議，直接聯絡憲兵隊，想要買回這三份文件。

監委楊美鈴指出，保防處是可以指揮軍事安全總隊，並商請憲兵隊組成專案辦案，但必須注意正當的法律程序，關鍵點在於3件公文到底是機密或非機密都還沒查清楚，趙代川就反其道而行，先動用憲法警察權想先取文件回來，必要性值得商榷。

楊美鈴說，軍事總隊和憲兵隊用釣魚方式謊稱要買普洱茶，在約定現場部署11人，等魏姓民眾出來後就包圍他，這樣的手段對其心理產生恐懼，對人權保護造成傷害，最令人詬病的是，憲兵隊以妨害名譽跟贓物罪將其移送法辦，而安全總隊又發獎勵金，坐實外界所說的「封口費」，導致魏姓民眾也不敢拿，嚴重損害軍譽，核有嚴重違失。

高鳳仙說，這是大砲打小鳥，不符比例原則，老百姓的權益應該受到保護，縱使檢方不起訴，但趙代川的行政違失明確，監察院今天通過彈劾。

監委列出趙代川的8大違失情形，包括明知文件很可能不具機密性，卻派大批兵力向魏姓民眾調查、未採幕僚建議釐清採取行政或刑事偵查、在專案核定前即派員行動、與憲兵隊聯絡與未以公文辦理、已取得文件卻遲不辦理鑑密、明知魏姓民眾為犯罪嫌疑人卻以其有功發獎勵金、明知魏姓民眾是購買而來卻要求簽署切結書無償歸還、明知魏姓民眾為嫌疑人卻向憲兵隊探詢是否不移送法辦。

監委表示，後續將針對國防部、憲兵隊等單位提出調查報告，要求檢討改進。1060105

(中央社)