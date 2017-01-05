福州十邑春晚 馬祖首次獲邀演出

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2017第3屆福州十邑春晚8日正式演出及電視錄製，首次邀請馬祖演出代表展現馬祖春節節慶舞碼「祈福鼓慶」，連江縣政府6日下午在塘岐國小進行最後1次總彩排。

這次活動也是首次邀請馬祖演出，同時邀請馬祖仁愛國小校長王建華擔任4大節目主持人之一。今天下午總彩排後，由縣府文化處長吳曉雲率團從白沙小三通轉往福州繼續演練及演出。

馬祖第1次參加福州本土文化春晚舞碼「祈福鼓慶」，舞意是驅邪祈福，帶來鼓舞豐收的一整年。由馬祖傳統鼓板北竿后澳鼓板隊結合台南十鼓擊樂團小團員及塘岐國小鼓陣隊聯合演出。

「祈福鼓慶」，融合馬祖閩東傳統鼓板藝術並結合台灣本土擊樂台南十鼓擊樂團，帶來傳統廟宇醒獅鑼鼓文化的特色，創作改編，加入豐富多變的拋棰及入棰技巧並融合武術梅花五手的基本動作，豐富舞台身段效果。

福州十邑春晚節目8日晚間7時30分在福州市工人文化宮職工演藝中心正式演出並進行電視錄製，27日除夕在福州電視台生活頻道首播，同時安排網路及海外電視平台播出，為全世界福州十邑鄉親獻上一道豐盛的閩都文化盛宴。

福州十邑是指舊制福州府所轄10縣1廳之地，即閩縣、侯官、連江、長樂、福清、古田、永泰、閩清、羅源、屏南及平潭廳，十邑地區同行福州語，鄉音相連、風俗相通。1060105

(中央社)