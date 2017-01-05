僑委會向僑外生拜早年 鼓勵留台就業
農曆春節將至，僑務委員會委員長吳新興今天出席中國文化大學「國際學生春節祭祖暨聯歡餐會」，並向僑外生拜年，也鼓勵僑外生留台就業。
吳新興表示，實施超過60年的僑生政策在新政府上任後有重大改變，國家歡迎所有優秀僑外生畢業後留在台灣工作、申請永久居留權。吳新興並代表頒發多項紀念禮品，向450多名文大僑外生拜早年。
吳新興感謝文化大學舉行春節祭祖活動，讓海外華人子弟瞭解中華民族慎終追遠的美德，並提前感受台灣傳統年節氣氛。
吳新興指出，僑委會積極推動僑生政策轉型，透過「評點制」、「攬才媒合會」增加優秀僑外生畢業後留台工作的機會；他鼓勵僑外生在台工作7年後申請國內永久居留權，與台灣共同打拚成長。
吳新興更當場詢問僑外生留台意願，全場掌聲、叫好聲不絕於耳，顯見台灣對這群海外青年的高吸引力。
文化大學校長李天任感謝僑委會對僑生教育的支持，並期盼同學畢業後能選擇留台工作，成為台灣的一分子。1060105
(中央社)
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