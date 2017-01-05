遼寧艦動態 府：總統出訪仍可掌握

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中國大陸遼寧艦正在南海演訓，總統府今天表示，國安團隊對相關情勢的掌握和預判分析，都充分到位，總統蔡英文出訪期間隨時都可以得到最新訊息，指揮協調體系都沒有問題。

遼寧號艦隊目前正在南海航訓，軍事專家研判遼寧號可能穿越台灣海峽返航，完成首次繞台演訓，還有人推斷時間點可能在蔡總統出訪中美洲友邦期間。

總統府發言人黃重諺表示，有關大陸的機艦動態，國防部全程密切監控中，包括國安團隊對相關情勢的掌握和預判分析，軍事單位就應該有的因應整備，都充分到位，請國人放心，不用擔心。

他表示，蔡總統隨時都可以得到最新訊息，指揮協調體系都沒有問題，蔡總統在出訪過程中，隨時有最新訊息，幕僚都會向總統報告。

對於前副總統呂秀蓮日前提到最近中共機艦動作頻頻，國安會秘書長最好不要隨蔡總統出訪，黃重諺說，這是外行話，指揮體系不是人是不是在那地方，而是要能運作最重要。

黃重諺表示，國安會秘書長吳釗燮在外交以及國安等任務上，在出訪團隊扮演重要角色，雖然吳釗燮在出訪團隊，但會隨時在崗位上掌握相關訊息。1060105

(中央社)