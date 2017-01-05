科隆事件重演 奧地利除夕傳女性遭性騷

我要評比

德國科隆2015年除夕夜數百名女性遭到性騷擾案在奧地利重演。奧地利警方今天表示，已經接獲18名女性通報在去年除夕夜遭到男子性騷擾，警方懷疑是一群外籍男子所為。

根據奧地利警方的說法，事件發生在奧地利因斯布魯克（Innsbruck）地區。這些遭到性騷擾的女性向警方表示，她們當晚前往當地市中心歡慶跨年，遭到5、6名男子圍住，試圖親吻她們、動手動腳。

當地警方表示，雖然取得部分監視錄影帶，但因為畫質不佳，難以辨識犯案者長相。不過多名報案女性指出，犯案男子皮膚黝黑，應該是外國人，年紀約在20到30歲上下。

這起事件讓人聯想到2015年跨年夜，德國科隆傳出超過500名女性遭到男子性騷擾事件，受害女子指稱遭到疑似中東男子騷擾。為防止類似事件再次發生，科隆警方今年派出大規模警力，確保安全。雖然遭到媒體質疑防衛過當，有種族歧視之嫌，但今年沒有再傳出有女性遭到騷擾事件。1060105

(中央社)