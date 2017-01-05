日同意重啟沖繩美軍魚鷹機空中加油訓練

駐日本沖繩（琉球）美軍1架MV-22型魚鷹式運輸機，去年12月在進行空中加油訓練時發生事故，一度全面停飛。日本防衛省公布，明天美軍的魚鷹機將重啟空中加油訓練。

去年12月13日晚間，隸屬於美軍普天間基地（沖繩縣宜野灣市）的1架MV-22型魚鷹式運輸機（MV-22 Osprey）在進行空中加油訓練時，螺旋槳接觸到加油管，在飛行不穩的情況下，駕駛決定迫降沖繩名護市淺灘，結果魚鷹機嚴重毀損。

日本政府要求美軍在釐清魚鷹機飛安問題之前，不得飛行。但事件發生6天之後，美軍全面重啟魚鷹機飛行，但空中加油訓練仍暫停。

美軍經過調查後認為，魚鷹機本身沒有問題，只要能徹底實施加油的順序、確認安全，可防止同樣的事故發生，通知日本政府，已充分教育魚鷹機的搭乘員，也在地面上進行模擬演訓，因此可重啟魚鷹機的空中加油訓練。

日本防衛省認為，美軍已做好魚鷹機空中加油的準備。日本防衛大臣稻田朋美發表聲明表示，美方已實施防止重蹈覆轍的對策。魚鷹機維持空中加油的功能，對於日本的防衛、緊急狀況時的因應相當重要，希望向沖繩當地的民眾說明，爭取理解。

日媒報導，美方對於魚鷹機上個月13日發生事故的原因還沒釐清，就決定重啟飛行，已激怒沖繩民眾，現在還要重啟魚鷹機的空中加油訓練，沖繩民眾的民怨將更高漲。1060105

(中央社)