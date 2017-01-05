男子酒駕撞兩車 竟宣稱沒開車

兩車失控擦撞護欄。（郭吉銓攝）

車上發現一隻紅貴賓。（郭吉銓攝）

小狗並未受傷，安靜呆坐現場，似乎不明白發生何事。（郭吉銓攝）

小狗並未受傷，安靜呆坐現場，似乎不明白發生何事。（郭吉銓攝）

小狗並未受傷，安靜呆坐現場，似乎不明白發生何事。（郭吉銓攝）

紅貴賓由高速公路養護人員暫時帶回安置。（郭吉銓攝）

國道汐五高架北上26.2公里5日凌晨發生一起車禍事故，蔡姓男子駕駛無車牌的三菱轎車，先是追撞一輛貨車後再撞上鈴木自小客車一同失控擦撞護欄，駕駛鈴木自小客車的黃女一度受困車內，警消人員獲報前往現場搶救，協助黃女脫困後送醫，肇事的蔡姓男子渾身酒味疑似酒駕，送醫後宣稱並無開車，警消人員於黃女送醫後於鈴木自小客車內發現一隻紅貴賓狗，只見小狗安靜呆坐現場，似乎不明白發生何事，所幸並未受傷，詳細車禍事故原因還待調查。

(中時)