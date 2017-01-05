《一例一休衝擊》 衛福部醫界共識 不調漲掛號費 盼給緩衝期
一例一休恐衝擊醫療院所，衛福部今和多個醫療團體達成共識，提出8大聯合聲明，強調不會鼓勵、發動聯合調漲掛號費或集體休診，但也盼勞檢單位給予3到6個月適應緩衝期。
根據中央社報導，衛福部今天下午邀集醫師、護理師、藥師公會等全聯會以及醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會等8大醫療團體，了解一例一休對於醫界衝擊。
衛福部醫事司長石崇良會後接受媒體採訪時表示，衛福部與醫療團體共同擬定8大聯合聲明，首先，雙方都肯定一例一休有助提升醫事人員健康，會予以支持；其次，醫界承諾在改善醫事人員勞動條件之餘，仍會以維護民眾健康為首要考量。
對於一例一休可能的衝擊，醫界也強調，不會鼓勵或發動聯合調漲掛號費或集體休診；針對偏遠、醫療資源不足地區民眾權益，一旦面臨假日門診人力不足，也會由醫師公會協調輪流開診；近在眼前的春節長假期間，醫界也承諾會維持往年服務型態，不會擴大關床休診，並且提供急診24小時服務。
一例一休上路，若被發現違法恐面臨罰則，醫界指出，醫療院所還在調適中，盼勞檢單位給予3到6個月緩衝期，並且初期應以加強宣導及輔導為主，不要一開始就開罰。
(集團連線報導)
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