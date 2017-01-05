美國汽車銷售連2年創新高

華爾街日報報導，美國去年汽車銷售連續2年創新高，主要是第4季需求急增而超過市場預期，讓外界看好汽車業前景。

美國去年底車市強勁的背後是車商推出更大優惠所推動。即使去年12月較2015年同時少了1個銷售日，但仍賣出169萬輛汽車，年增3.1％。去年全年賣出1,755萬輛汽車，當中約60％為小貨車。

根據J. D. Power資料，車商去年12月賣出的汽車，平均每輛的折扣優惠達3,542美元（逾11萬台幣），這相當於汽車標價的10％，優惠金額之高是金融危機以來所未見。

車商狂推促銷優惠來刺激轎車的需求，是因為在汽油價低廉時小客車不獲青睞。另外，美國車市已連續7年成長，車商必須推出更大的促銷方案才能吸引更多買家上門。

在車市已走到高峰之際，美國三大車商也開始在1月關閉部份廠房來降低庫存，或裁撤廠房工人來因應產量變小的狀況。

(工商)