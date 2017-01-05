男性維他命D不足 頻繁頭痛機率恐增加

芬蘭最新研究發現，體內維他命D含量過低的男性，發生頻繁頭痛症狀的風險較高。

科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，這項研究分析大約2600名42－60歲芬蘭男性的資料，包括他們的血液檢體以及對自己頭痛頻率的描述。這些男性原本是1項心臟病風險因子研究的對象，評估時間點介於1984－1989年間。

結果發現，這些男性有近7成的人每毫升血液的維他命D含量少於20奈克，這是一般判斷是否缺乏維他命D的門檻。

研究人員指出，芬蘭等北歐國家特別關心國民維他命D含量偏低的問題，因這些國家地理位置偏北，日照時間較短，而人體需要陽光來合成維他命D。

頻繁發生頭痛症狀、也就是每週至少頭痛1次的男性，平均每毫升血液中的維他命D含量只有15.3奈克，相較下，無頻繁頭痛的男性每毫升血液中的維他命D含量平均為17.6奈克。血液檢體中維他命D含量最低的研究對象（低於每毫升11.6奈克），經常頭痛的機率幾乎是含量最高者（高於每毫升22奈克）的2倍。

但這項研究僅就單一時間點評估，研究人員無法確知維他命D缺乏與頭痛症狀的因果關係。經常頭痛的人可能會因此較少待在戶外，因而較少曬到陽光。不過研究人員也說，這種解釋在芬蘭比較站不住卻，因為這個國家的人民普遍缺乏日曬。

此外科學家也說，由於這項研究僅針對男性，因此尚不清楚相關結果是否適用於女性。（譯者：中央社廖禹揚）1060105

(中央社)