男性維他命D不足 頻繁頭痛機率恐增加
芬蘭最新研究發現，體內維他命D含量過低的男性，發生頻繁頭痛症狀的風險較高。
科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，這項研究分析大約2600名42－60歲芬蘭男性的資料，包括他們的血液檢體以及對自己頭痛頻率的描述。這些男性原本是1項心臟病風險因子研究的對象，評估時間點介於1984－1989年間。
結果發現，這些男性有近7成的人每毫升血液的維他命D含量少於20奈克，這是一般判斷是否缺乏維他命D的門檻。
研究人員指出，芬蘭等北歐國家特別關心國民維他命D含量偏低的問題，因這些國家地理位置偏北，日照時間較短，而人體需要陽光來合成維他命D。
頻繁發生頭痛症狀、也就是每週至少頭痛1次的男性，平均每毫升血液中的維他命D含量只有15.3奈克，相較下，無頻繁頭痛的男性每毫升血液中的維他命D含量平均為17.6奈克。血液檢體中維他命D含量最低的研究對象（低於每毫升11.6奈克），經常頭痛的機率幾乎是含量最高者（高於每毫升22奈克）的2倍。
但這項研究僅就單一時間點評估，研究人員無法確知維他命D缺乏與頭痛症狀的因果關係。經常頭痛的人可能會因此較少待在戶外，因而較少曬到陽光。不過研究人員也說，這種解釋在芬蘭比較站不住卻，因為這個國家的人民普遍缺乏日曬。
此外科學家也說，由於這項研究僅針對男性，因此尚不清楚相關結果是否適用於女性。（譯者：中央社廖禹揚）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。