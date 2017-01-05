法國左派總統初選 多主張增加安全預算

法國左派將於一月底舉辦初選，決定由誰代表參加4、5月的總統大選。候選人近日陸續推出政見，他們都主張提高教師薪資、增加安全預算，但在勞動法改革和社會福利上各有看法。

法國總統大選兩輪投票將於4月23日和5月7日舉行，總統歐蘭德（Francois Hollande）已宣布不會競選連任，他所屬的社會黨（PS）必須於22、29日的初選決定其他人選。

確定參加初選的包括前總理瓦爾斯（Manuel Valls）、前經濟部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、前教育部長哈蒙（Benoit Hamon）、歐洲議會議員佩永（Vincent Peillon）等7人。

瓦爾斯主要訴求「強大的共和國，公平的法國」，政見包括國防預算目標要於2025年達到國民生產毛額的2%；每年增加至少1000名警察或憲兵；增設一萬個監獄床位；提高教育工作者薪資等；在歐盟政策方面，他傾向拒絕土耳其加入歐盟。

佩永在司法獄政上主張每年增加5%預算；在環保上，他打算漸進式禁用柴油，到2025年完全禁止；他不會廢除去年通過的勞動法改革方案，但會修訂規範的勞資優先順序。

蒙特布赫在反恐方面提議創設一個國家反恐檢察機構；他有意廢除勞動法改革方案，並提倡遠距上班；還要把現有577席國會議員數量減半。

哈蒙也傾向廢除勞動法改革方案，並主張過勞應被視為職業疾病；他還提出每月750歐元（約新台幣2萬5200元）的全民基本收入。

去年通過的勞動法改革方案被批評過於傾向資方、犧牲勞工權益，全國工會連續數月遊行抗議，歐蘭德政府卻執意通過，民意對政府的支持率明顯下滑。

距離初選只剩兩週，但不同媒體民調都顯示，多數選民對左派初選不感興趣，也不打算去投票。

目前確定角逐總統之位的有右派前總理費雍（Francois Fillon）、極右派民族陣線主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和號稱中間路線的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）等。1060105

(中央社)