建築BIM雲端數位化 社區防災助公安

新北市府工務局推動「建築資訊模型」（BIM）科技技術，將大數據運用在公共工程、建築管理、橋樑、地下3D管線、路燈維護及社區防災，對將來防災與救災體系是一大改革。

新北市政府運用科技，加強建築管理、審查、發照，並希望利用大數據資料庫多方運用。工務局特別推動3D建築資訊模型（Building Information Modeling）政策納入工程合約。

工務局長朱惕之表示，這些基礎工程建構在累積的大數據，政府希望擔任領頭羊角色，帶領建築業界迎向新的時代，「這是可長可久的百年大工程。」尤其將來對於救災、防災更是重要。

工務局股長黃毓舜表示，建築資訊模型(BIM)已是世界工程技術發展趨勢，新北市領先其它縣市，將BIM技術導入建照核發作業系統，不僅有效發揮除錯技術，加快審查時效，減輕人工作業負擔，更透過雲端工程及系統作業。

他說，電影中，時常可以看見在重大災難，或不可能的任務中，影片主角透過建築物的3D立體影像，進行超級救災或任務。這樣的場景，台灣也逐漸實現建築物大數據雲端管理。

他說，以往建築書圖都是平面的，目前，逐漸建構建築資訊模型，結合地理資訊系統（GIS）與救災系統，更可以加速救災速度。即使，平常建築的生命週期中，各類管線、運轉機器的維修，可以更落實，對於住戶都是保障。

黃毓舜強調，「有青才敢大聲」，已經有建商逐漸採用建築資訊模型(BIM)技術，無論是規劃、設計、施工管理，以及將來執照審查，都可以透過電腦數據運用，建商完工後，將整個數據與資訊移交給管理委員會，有助於將來的管線巡查、維修。

黃毓舜希望以新北市政府做為火車頭，帶動整個產業。建築資訊模型(BIM)技術，有如建築物的X光機，將來建築管理人不管換了幾手，只要有雲端資訊，建築物的各種圖表、資料，「一雲在手」，對建物安全都是一大保障。

工務局5日記者會，以3D列印方式，秀出新北市府大樓建築及機電模型，並搭配時下最夯的虛擬與擴增實境、浮空投影等技術。市府期望未來雲端技術，多元應用在導覽等各項公共服務網路、物聯、空間導引。

建築設施使用3D模型分析設計，既可提昇工程品質，減少錯誤變更的成本浪費，也能節能減碳。市府大樓9日起，將舉辦5天「2017新北3D雲端智慧城─BIM工程創新應用成果展」，向民眾宣示市府對雲端技術長期投入的成果。 1060105

(中央社)