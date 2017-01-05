府：自自冉冉春聯沒有重印的問題
總統府發言人黃重諺今天表示，第一時間就已表示春聯「自自冉冉」的靈感來自賴和的文學創作，也說明文學圈對此有不同的說法；至於是否會重印？他表示，沒有重不重印的問題。
總統府春聯印製「自自冉冉」引起廣大討論，總統府表示是引用自「賴和全集」，賴和全集的主編林瑞明今天在臉書上發表以「馮馬」為題的「台灣俳句」，指出「馮馬皆是姓；京涼涼京水流動；馬涼當馮京。」
對此，黃重諺表示，總統府第一天就講過，春聯的設計，靈感來自賴和的文學創作，且第一時間也說明文學圈對此有不同的說法，也把不同說法向大家說明，總統府只是取其中一種說法，已經講得很清楚了。
媒體詢問總統府是否會重印「自自冉冉」春聯或改版，黃重諺表示，已經說明過了，「沒有什麼重不重印的問題」。1060105
(中央社)
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