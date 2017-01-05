抵菲親善訪問 俄軍秀鐵頭功擊碎玻璃瓶
俄羅斯海軍陸戰隊今天在美國傳統盟友菲律賓上演吸睛的交流秀，這些精銳成員以頭撞碎玻璃瓶，以及以著火木板互攻。
法新社及英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，穿著迷彩服的俄國海軍陸戰隊成員在馬尼拉中央公園，向菲律賓大眾展現他們的手槍射擊、刀械搏鬥和武術技能，這是在菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布與美國分道揚鑣後，俄國2艘艦艇帶頭訪菲「親善訪問」的一部分。
在一臉困惑的路人注視下，俄軍以拳頭劈木板、肚子撞斷煤渣磚和忍受著火木板的擊打。
俄軍最後以頭擊碎玻璃瓶，將整場秀帶至最高潮。表演結束後，菲律賓民眾還衝上前和俄軍「自拍」。1060105
(中央社)
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