豐田CES參展概念車 通過AI實現人車對話

美國2017年國際消費電子展（CES）開幕前夕，各廠商4日紛紛公佈了主要參展內容。豐田汽車發佈了利用自動駕駛和人工智慧（AI）技術進行人車對話的概念車「Concept愛i」。

共同社報導，松下和索尼也宣傳了各自的利用人工智慧的產品和新款電視。

上述概念車的AI能從對話和表情等細節掌握司機的性格和情感。AI會主動提起司機有興趣的話題，或提供包括司機喜歡的地點在內的路線建議。

安全方面，若AI認為司機疲勞度較高，將通過光來刺激神經等以防止事故。感應到司機情緒緊張時會播放音樂使其放鬆，在司機陷入危險狀態時，還能切換至自動駕駛。

豐田將在數年內生產擁有上述部分功能的試驗車，在日本國內展開驗證試驗。豐田負責人稱：「通過使用人工智能慧可讓汽車更好地理解人類。」

松下將展出一款裝有人工智慧的圓形桌上機器人，可與人對話或模仿動作。AI在多次學習後能進化至更為自然的對話和動作。機器人內置無線功能和投影儀，可播放遠處傳送來的圖像。

索尼展出的產品以今年計劃發售的商品為主，包括使用下一代面板「有機EL」的電視等。新產品還可應對能突出畫面明暗和色彩濃淡的高清晰圖像技術「高動態範圍成像」（HDR）功能，強調圖像的美感。

索尼社長平井一夫在記者會上表達決心稱：「將掌握HDR的（開發競爭）主導權，作為先驅引領市場發展。」1060105

(中央社)