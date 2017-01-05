連俞涵「金童玉女」裝扮赴約 李國毅驚：以為遇到鬼

連俞涵「金童玉女」裝扮赴約，李國毅以為遇到鬼。（東森）

連俞涵以「金童玉女」裝扮赴約。（東森）

連俞涵「金童玉女」裝扮赴約。（東森）

李國毅以為遇到鬼。（東森）

連俞涵與李國毅在台視、東森《如朕親臨》中飾演電競遊戲的好夥伴高丙丙與王諾，劇中兩人天天在虛擬網路世界互吐心事而漸漸產生微妙情愫，本周劇情連俞涵與李國毅這對互有好感的網友將要相約碰面，但李國毅驚見到連俞涵的「金童玉女」裝扮後表示：「連俞涵的這身造型看起來超像鬼的，她穿這身衣服讓全場工作人員笑個不停，還特地幫她拍攝金童玉女寫真，希望有機會能夠跟所有觀眾一起，好好欣賞這些非常有趣的照片。」

連俞涵在劇中為慎重赴約與李國毅的第一次網友聚會，特地找了隊友們準備服裝以表示誠意，沒想到搞笑的隊友們，竟然準備金童玉女的造型服飾讓她前往赴約。連俞涵表示：「拿到劇本後，得知會有金童玉女裝扮，我還特別找了適合搭配服裝的繡花鞋來讓這造型再加分，就是希望可以全心投入屬於真正的高丙丙角色之中。」

李國毅誇連俞涵在劇中的造型都很百搭，無論是正常衣服，還是奇裝異服都能駕馭得很好。一旁委屈的連俞涵則回應：「我以為我在這劇中的造型都是美美的，怎麼會被李國毅一拍，就變得很醜了？」李國毅立刻調皮回應：「我只負責拍照，照片的美與醜不是我的問題」。

(中時)