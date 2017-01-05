連俞涵「金童玉女」裝扮赴約 李國毅驚：以為遇到鬼
連俞涵與李國毅在台視、東森《如朕親臨》中飾演電競遊戲的好夥伴高丙丙與王諾，劇中兩人天天在虛擬網路世界互吐心事而漸漸產生微妙情愫，本周劇情連俞涵與李國毅這對互有好感的網友將要相約碰面，但李國毅驚見到連俞涵的「金童玉女」裝扮後表示：「連俞涵的這身造型看起來超像鬼的，她穿這身衣服讓全場工作人員笑個不停，還特地幫她拍攝金童玉女寫真，希望有機會能夠跟所有觀眾一起，好好欣賞這些非常有趣的照片。」
連俞涵在劇中為慎重赴約與李國毅的第一次網友聚會，特地找了隊友們準備服裝以表示誠意，沒想到搞笑的隊友們，竟然準備金童玉女的造型服飾讓她前往赴約。連俞涵表示：「拿到劇本後，得知會有金童玉女裝扮，我還特別找了適合搭配服裝的繡花鞋來讓這造型再加分，就是希望可以全心投入屬於真正的高丙丙角色之中。」
李國毅誇連俞涵在劇中的造型都很百搭，無論是正常衣服，還是奇裝異服都能駕馭得很好。一旁委屈的連俞涵則回應：「我以為我在這劇中的造型都是美美的，怎麼會被李國毅一拍，就變得很醜了？」李國毅立刻調皮回應：「我只負責拍照，照片的美與醜不是我的問題」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。