俄反潛驅逐艦訪菲 開放民眾登艦直擊
俄羅斯反潛驅逐艦「崔布茲上將號」今天開放菲國民眾參觀，在敦睦親善的同時，也展示俄羅斯的海軍實力。俄羅斯是否也將競逐南海，引起關注。
無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）2日晚間航抵馬尼拉灣，將會停留到7日，雙方海軍高層進行首次官方交流，以及一系列「信心建立」活動。
崔布茲上將號今天開放民眾參觀，在這個「美系」的國度，吸引大批好奇的學生、軍事迷以及菲國海軍、海岸防衛隊人員登艦。
隸屬於俄羅斯太平洋艦隊，崔布茲上將號是於1986年2月服役，艦名取自於蘇聯海軍上將崔布茲（Vladimir Tributs），迄今役齡已將近31年，艦長163公尺、寬19公尺，基準排水量6840噸，航速29.5節，編制將近300人。
崔布茲上將號以強大的反潛能力而自豪。
根據俄羅斯海軍網站介紹，艦上配有2座4聯裝Rastrub魚雷、2座12管RBU-6000型反潛火箭、2座4聯裝SS-N-14反潛導彈發射裝置，以及2架Ka-27型反潛直升機。
此外，它還裝備有數門艦對空機槍、2座100毫米AK-100型艦砲、4座6管30毫米炮、8具SA-N-9垂直發射艦對空導彈發射裝置，以及2座干擾火箭發射裝置。
崔布茲上將號曾赴亞丁灣執行反海盜任務。
在菲律賓總統杜特蒂「遠美親中俄」之際，俄羅斯軍艦的來訪格外引人矚目。
俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhalov）3日表示，盼與菲律賓進行聯合軍事演習，更是引起菲國評論人士猜測，俄羅斯是否也想在南海占一席之地？
米海洛夫指出，菲律賓有與各國合作的自由，俄羅斯也樂意與菲律賓合作，特別是在打擊海盜及反恐等方面。
他並說，俄羅斯軍艦不時航經東海、南海及印度洋，都能與他國船艦和平共處，包括美國、中國大陸的海軍。1060105
(中央社)
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