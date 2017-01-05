幾歲才算是老人 日本老人學會說75
日本目前將65歲以上定義為「高齡者」（老人），但日本老年學會今天表示，建議高齡者的定義是「75歲以上」，應多鼓勵75歲以下的人工作、參與志工等社會活動。
日本放送協會（NHK）報導，日本老年學會今天在東京發表評論指出，以醫療進步等因素來看，人類可健康生活的時間已延長，目前將「65歲以上」定義為高齡者的看法，醫師與大學教授等專家都認為要調整。
日本老年學會認為，從年齡來看，所謂的高齡者的年齡應該提高到75歲以上。依目前標準被認為是高齡者中，65歲至74歲之間的人應視為「準高齡者」，在身體還健康的情況下，可持續工作、發揮經驗，參加志工活動等，以創造活力社會。
日本老年學會的建言中，並沒有直接提到有關年金給付的年齡提高等與現行社會福利架構有關的問題，因為希望能慎重討論。
日本總務省等政府單位的看法顯示，「高齡者」的年齡在法律上並無定義。1956年聯合國報告以當時的歐美平均壽命做為基準，將65歲以上定義為「高齡」，日本也將65歲以上視為「高齡者」。
在1956年當時，日本人的平均壽命，男性63.59歲、女性為67.54歲，但隨著飲食生活的改善、醫療的進步等，前年日本男性平均壽命是80.79歲，女性則為87.05歲。
此外，無需接受照護、可健康生活的「健康壽命」，在3年前，男性平均是71.19歲、女性74.21歲，男女都超過70歲。1060105
(中央社)
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