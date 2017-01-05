川普就職次日 女性團體大遊行展現女力

將在川普元月20日就任美國總統次日發動遊行的主辦單位預測，這項「女性朝華府進軍」遊行將有20萬人參與，其目的是為表達女性力量不容忽視。

合眾國際社（UPI）報導，申請遊行許可的團體名為「正義集會」，申請書指出，遊行目的是「團結一致向新任政府和國會表達，女權就是人權，我們的力量不容忽視」。

夏威夷退休律師舒克（Teresa Shook）在大選後為這項活動開闢了臉書專頁，次日早上就有1萬人回應稱，會參加遊行，而此一人數現已增加到10萬名。

主辦單位現正努力籌措活動所需的100－200萬美元經費。

主辦單位說，這項遊行不是為了反對川普，而是為回應川普在大選期間對女性、少數族裔和其他族群的言論，因此受邀參加者不僅限於女性。

女權運動祖母級人物史坦能（Gloria Steinem）是遊行的發起人之一，其他如艾米舒默（Amy Schumer）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等名人也表示會到場。

華府20日和21日預定還有好幾場抗議及活動將進行，包括「2017年為生命教育與保護而遊行基金會」（the March for Life Education and Defebse Fund 2017）的反墮胎遊行以及西鎮浸信教會（Westboro Baptist Church）的反同示威。（譯者：中央社羅苑韶）1060105

(中央社)