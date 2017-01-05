徐若瑄遭陸全面封殺？廠商火速撤下廣告

徐若瑄大陸代言廣告被撤。(本報系資料照、取自微博)

徐若瑄當年因無法走東京國際影展紅毯，淚灑記者會。(本報系資料照)

大陸影視圈先前流傳一份「55組封殺藝人」名單，女星徐若瑄赫見其中，雖然經紀人事後表示不實謠言與報導，無從回應，但陸媒《今日頭條》今（5日）就進一步指出，徐若瑄代言大陸《自然堂》廣告看板陸續被下架，改由大陸女星趙麗穎取代。

徐若瑄被指2010年東京國際電影展，因為大陸代表團要求台灣代表團需加中國二字，導致台灣代表團最後無法星光大道，讓她難過淚灑記者會，哭訴遭大陸打壓，甚至稱「日本對我而言就如同是養母般的存在呢」，惹怒陸網友。

隨著陸網友抵制聲浪越來越大，傳出徐若瑄不僅代言大陸廣告陸續被撤換，連談好的湖南衛視節目《媽媽是超人》也臨時更改陣容，不讓徐若瑄參加，形同全面封殺。徐若瑄真的遭陸封殺？據蘋果日報報導，徐若瑄經紀人目前尚未回應。

(中時電子報)