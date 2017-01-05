緋聞女友遭黑衣人討父債 余文樂現身卻扁嘴了

余文樂日前認戀王棠云。（圖／翻攝自莎拉（王棠云） Sarah Wang臉書、sqwhat Instagram）

舒淇PO出和余文樂合影。（圖／翻攝自sqwhat Instagram）

余文樂最近認新戀情。（圖／中時資料照片）

香港男星余文樂6天前PO出與一女背影合照，被解讀為公開與亞美集團總裁王東生獨生女王棠云（莎拉）戀情，沒想到爆莎拉經紀公司門口昨(4日)冒出黑衣人，疑向王東生討債，對此，港媒求證余文樂經紀人，對方表示別人家務事不方便多說，「感情是藝人的私事相信他能妥善處理」，似乎間接認了戀情。

今《蘋果日報》報導，莎拉所屬公司昨出現黑衣人討債，並揚起寫著「亞美集團王東生，騙人血汗錢出來面對」布條，氣氛一度緊繃，王東生聯繫債主後，黑衣人才退去，據《on.cc東網》報導，余文樂經紀公司對此表示：「謝謝大家關心，感情是藝人的私事相信他能妥善處理，別人的家庭事我們也不方便多談，請見諒」。

而和余文樂是多年好友的舒淇，剛在Instagram曬出與余文樂合照，可見兩人都皺著眉頭、扁著嘴巴，舒淇還說：「保重啊，六六六叔」，似乎呼應好友公開戀情後發生的風波，網友則回：「最近六叔上鏡率好高啊」、「六叔哭哭，加油！」

(中時電子報)