宮武讚岐烏龍麵 明進駐微風台北車站

宮武讚岐烏龍麵推出限定牛丼便當，125元。（業者提供）

看好台北車站每日超過70萬人次的轉運人潮，日本排隊名店的「本場香川 宮武讚岐烏龍麵」，鎖定五鐵匯集轉運人潮集散地，明（6日）在微風台北車站2F開全台第3家店。為了搶攻外帶商機，將飯類銷售第一的牛丼飯推出當店限定外帶便當；因應歡慶開幕，首三日每日限定前100名點購烏龍麵的消費者可免費獲得指定炸物。

宮武讚岐烏龍麵為提供乾、湯烏龍麵等不同吃法，日本的料理團隊特別為台灣獨家開發出台灣限定的溫烏龍醬、冷烏龍醬、生醬油等3款醬汁來搭配基底湯頭。溫烏龍醬搭配湯烏龍麵；冷烏龍醬搭配乾拌烏龍、烏龍沾麵；生醬油搭配牛丼、韓式味噌等特殊口味。而，這次推出的牛丼便當就在白飯上鋪上熬製好的牛肉片搭配洋蔥絲、泡菜、半熟蛋，展現獨門味道。

店內主食商品有16道，使用的麵糰從小麥的嚴選、水與鹽比例都是傳承日本獨家技術，經日本職人認證，麵糰須經過揉製、醒麵、再經由獨家技術開發的製麵機，製作出麵條寬度約0.3至0.4公分正宗讚岐烏龍麵麵條。

冬季最推薦用鯷魚乾，加上昆布、香菇、鰹魚熬製湯頭的牛肉高湯烏龍麵；料多且口味濃郁的濃郁乾拌烏龍麵；利用牛絞肉釋放出的油脂、洋蔥甜度、日式咖裡的作法，道地的呈現日本風味的咖哩醬汁的日式咖哩烏龍麵。

(中時)