因應霧霾 北京到府服務受歡迎

因為霧霾，北京催生許多到府服務，且應有盡有。（翻攝自新華網）

北京市空氣重汙染應急指揮部說，空氣重污染橙色預警延續至1月7日。也因為霧霾，催生許多到府服務，且應有盡有。

中新網1月5日報導，除了大家熟知的外賣送餐外，買菜、做飯、買藥、洗衣、按摩、洗車，甚至美容、美髮等上門服務受到消費者青睞。民眾透過智慧型手機，即可上網預約。

一家生鮮電商每日優鮮市場部負責人說，近來，商城訂單量環比確實有較大幅度的增長，特別是雪梨、枇杷、柚子、蓮藕等清肺潤肺的水果蔬菜較受喜愛。此外，像大米、牛奶、雞肉等日常需求量較大的生鮮食品銷量也明顯增長。

(旺報)