林志玲解釋喜酒照 沒相約言承旭
藝人林志玲與言承旭日前傳出復合，又有眼尖網友從藝人劉（田井）宏微博照片，發現林志玲和言承旭出席同場婚宴。林志玲助理今天說，沒相約、不同桌，但見面有打招呼。
林志玲和言承旭感情糾葛14年，日前網路瘋傳兩人已復合，還被傳今年元旦言承旭40歲生日結婚，兩人都否認。
劉（田井）宏4日在社群網站微博貼出與言承旭合照，寫「我的好友，我的健身夥伴，我知道你低調，想了想，雖然有點晚，但還是要祝你生日快樂，我們一家都愛你，希望你早日______幸福快樂。」
結果被眼尖網友發現去年11月時，劉（田井）宏曾貼出與林志玲合照，對比之下是同場合，引起網友熱議林志玲和言承旭是結伴參加宴會。
林志玲助理晚間受訪表示，林志玲和言承旭確實出席同場婚禮，當天很多藝人朋友都在場，林志玲和言承旭沒相約，也坐不同桌，只是剛好出現在同個場合，但兩人見面有互相打招呼。1060105
(中央社)
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