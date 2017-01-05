在方季惟、曾沛慈面前尿失禁！林健寰超尷尬

林健寰飾演失智症患者，在方季惟面前尿失禁！（TVBS）

林健寰飾演失智症患者，在方季惟面前尿失禁！（TVBS）

林健寰（左）飾演失智症患者，也是鍾承翰（中）的父親。（TVBS）

曾任模特兒的林健寰在TVBS《在一起，就好》中飾演男主角鍾承翰的父親杜威，他逢人就炫耀：｢鍾承翰又高又帥，一看就知道是我兒子！｣他戲中原是意氣風發的電視台主播，卻因播報過失引咎辭職，重病後罹患失智症，記憶停留在當主播的那段日子，一場他偷偷逃出療養院，想跑回電視台上班的戲，意外被昔日一起打拼的戰友李娜（方季惟飾）遇見，把無助的他帶回辦公室，沒想到患了失智症的他竟然當場尿了一地，林健寰不好意思地說：｢在方季惟跟曾沛慈兩位女神面前尿失禁，實在是太尷尬了！｣

林健寰在《在一起，就好》中演活了失智症患者，雙眼放空的演技更是傳神，每當兒子鍾承翰到療養院探望爸爸，父子倆面對面卻無法相認的畫面，讓觀眾看了忍不住鼻酸。戲中因為忘不了電視台主播的工作，林健寰逕自逃離療養院，跑到電視台卻認不得現在的景象，幸好遇上昔日的好友｢三劍客｣之一方季惟替他解圍，其實兩人在2015年合作飾演一對落難夫妻，林健寰在戲中很早就離世，事隔一年在《在一起，就好》中和方季惟｢再續前緣｣，加上林健寰這次飾演失智症患者，他忍不住開玩笑：｢怎麼跟方季惟演戲都這麼悲情！｣

然而失智的病人也不好演，行為退化到像小孩子一樣，劇中林健寰看到有餅乾就猛往嘴裡塞，幾個鏡頭拍下來林建寰吞下數不清的馬卡龍、燕麥餅，他開玩笑：｢糖尿病要發作了！｣劇情還要求林健寰要在方季惟及工作人員面前尿失禁，工作人員將接上水瓶的水管塞進林健寰的褲管裡，但拍攝當下卻因為褲子太厚不吸水，不管工作人員怎麼喬，依舊沒辦法讓水從褲襠緩緩滲出，折騰了半小時，林健寰好奇發問：｢這防潑水的褲子哪裡買的，給我來一件！｣導演開玩笑說：｢再試不行，就麻煩建寰哥直接來了！｣笑翻全場。《在一起，就好》每周六晚間10點TVBS歡樂台42頻道播出，晚上11點30分於KKTV播出，隔日中午12點在LINE TV、CHOCO TV都能看到節目。

(中時)