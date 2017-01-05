捷運站內性侵弱智男 男子遭逮送辦

台北市捷運象山站驚傳一起男男性侵案，55歲丘姓男子涉嫌3日在象山站男廁內，見一名18歲弱智男子可欺，竟強迫幫對方口交、打手槍，被害男子事後向社工反映，警方獲報後昨將丘男逮捕送辦。

警方調查，丘男在中山區從事髮型設計，精神狀況也不穩定，他到案後否認性侵，供稱上廁所時看到對方自慰，是對方請他幫忙口交，並未脅迫。警方調閱監視器畫面，發現2人事後各自離開廁所，被害人也無呼救或報警。但訊後，仍將丘男依妨害性自主罪嫌移送法辦。

(中時)