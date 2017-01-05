好市多新莊店周末開幕 假日車輛禁入

我要評比

好市多新莊店本月7日開幕，因周邊中正路、建國一路平時車流就多，動輒堵塞，因此新莊店開幕日並無其他分店的免費早餐、限量商品促銷等活動，並祭出停車場下午14~16時封閉，開闢4線接駁車包括板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，以免交通大打結。

交通局表示，除請業者取消發放免費早餐，改以其他優惠方式替代，另考量停車場滿場時，開車民眾須等候3、4小時才能進賣場，嚴重影響周邊交通故於假日下午2至4時封閉停車場，請民眾利用大眾運輸。

好市多新莊店表示，將闢駛4線免費接駁車，包括板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，班距5至10分，搭乘地點為捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車，消費者亦可利用賣場宅配服務，免去大包小包之苦。

交通局補充，免費接駁車搭乘地點及停車場封閉訊息請民眾至好市多官網查詢，並請用路人隨時收聽警廣獲得周邊即時路況資訊。

此外，警方將配合加強取締違規排隊停等車輛，維護交通秩序。

(中時)