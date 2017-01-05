北市政發言人林鶴明 確定將入總統府任幕僚
台北市政府發言人林鶴明，確定將進入總統府擔任蔡英文幕僚！去年下半年，台北市政府發言人林鶴明一直傳出可能離開北市府的消息，儘管他從未證實此消息，但昨天又傳出他農曆年節前後將進入總統府任職，還有可能分攤總統府發言人職責。對此傳言，林鶴明今晚證實，之前有與總統府發言人黃重諺談過，希望他從北市府去職後可以到總統府協助。台北市政府發言人林鶴明，確定將進入總統府擔任蔡英文幕僚。
林鶴明表示，日前已向台北市長柯文哲報告過，柯了解並同意；至於未來相關業務，要等離職後正式報到再說明。
府方證實，由於希望借重鶴明地方政府豐富並且優秀的工作經驗，在上月正式向他提出邀請，希望他能加入總統府的幕僚團隊，一起努力。很高興他接受了邀請，關於這項人事，也與柯市長討論過，柯市長對於這樣的安排樂觀其成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。