北市政發言人林鶴明 確定將入總統府任幕僚

台北市政府發言人林鶴明，確定將進入總統府擔任蔡英文幕僚！（本報資料照片）

台北市政府發言人林鶴明，確定將進入總統府擔任蔡英文幕僚！去年下半年，台北市政府發言人林鶴明一直傳出可能離開北市府的消息，儘管他從未證實此消息，但昨天又傳出他農曆年節前後將進入總統府任職，還有可能分攤總統府發言人職責。對此傳言，林鶴明今晚證實，之前有與總統府發言人黃重諺談過，希望他從北市府去職後可以到總統府協助。台北市政府發言人林鶴明，確定將進入總統府擔任蔡英文幕僚。

林鶴明表示，日前已向台北市長柯文哲報告過，柯了解並同意；至於未來相關業務，要等離職後正式報到再說明。

府方證實，由於希望借重鶴明地方政府豐富並且優秀的工作經驗，在上月正式向他提出邀請，希望他能加入總統府的幕僚團隊，一起努力。很高興他接受了邀請，關於這項人事，也與柯市長討論過，柯市長對於這樣的安排樂觀其成。

(中時)