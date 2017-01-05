陸女開車搶5元紅包 賠上5千修車費
中國大陸南京是一名女子邊開車邊在手機「搶紅包」，搶到人民幣1塊錢（約新台幣5元）後，就馬上追撞前方車輛，不僅自己的新車車頭損毀嚴重，還需要賠上前車1000多元的修理費。
揚子晚報報導，居住在江寧的陳姓女子1日才剛買了一輛新車，下午5時，她開著新車行至勝太路時，手機上微信響個不停，她忍不住拿起手機看了一眼，發現一個朋友群組正在「發紅包」。
陳女一時興起，低頭點著微信群開始跟著搶起了紅包。在聽到車後催促的喇叭時才驚醒，一踩油門，就一頭撞上前車。
這起事故沒有造成任何傷亡，不過，全新的車被撞壞，還要賠付前車的修車費，陳女感到非常委屈，「怪就怪我後面的司機催我，害得我慌了，我才搶了1塊多，這下虧大了，不但新車被撞壞了，還要賠人家1000多元」。1060105
(中央社)
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