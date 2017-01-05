財新版大陸12月服務業PMI為53.4 顯示好轉中

大陸經濟有漸入佳境的趨勢，財新/Markit 5日公布大陸服務業採購經理人指數（PMI）為53.4，是近17個月的新高。同時，大陸企業對未來12個月的前景也更為樂觀，顯示2016年整個經濟情勢有如倒吃甘蔗，逐漸擺脫谷底的陰霾。

(旺報)